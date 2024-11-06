Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda?

11:376/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İsveç ekibi Malmö’yü konuk ediyor.
Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İsveç ekibi Malmö’yü konuk ediyor.

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İsveç ekibi Malmö’yü konuk ediyor. Bu akşam saat 18.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Malmö ile 8. kez karşılaşacak olan Beşiktaş rakibine karşı sadece 1 galibiyet elde etti. 4 maçta mağlup olurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Malmö FF maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş sahasında Malmö FF ile karşılaşacak. Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? İşte TRT 1 ve Beşiktaş - Malmö canlı izleme ekranı.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ FF MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Malmö FF maçı bu akşam saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma
TRT 1
ve
tabii
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ FF CANLI İZLE

Beşiktaş - Malmö FF maçını canlı izlemek için

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 canlı yayın ekranı için

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#Beşiktaş
#Malmö
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muharrem ayı nedir, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?