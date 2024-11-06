UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş sahasında Malmö FF ile karşılaşacak. Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? İşte TRT 1 ve Beşiktaş - Malmö canlı izleme ekranı.