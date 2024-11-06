Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İsveç ekibi Malmö’yü konuk ediyor. Bu akşam saat 18.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Malmö ile 8. kez karşılaşacak olan Beşiktaş rakibine karşı sadece 1 galibiyet elde etti. 4 maçta mağlup olurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Malmö FF maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş sahasında Malmö FF ile karşılaşacak. Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? İşte TRT 1 ve Beşiktaş - Malmö canlı izleme ekranı.