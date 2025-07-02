Beşiktaş, Milan'ın yıldızı Noah Okafor için harekete geçti

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Benfica'dan David Jurasek ve Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, şimdi de Milan'da forma giyen Noah Okafor için harekete geçti.
İtalyan basınından MilanNews'un haberine göre; Beşiktaş, İsviçreli sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için menajerleriyle görüşmelere başladı.
25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Napoli’de kiralık olarak geçirmiş ve 21 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş'ın, Okafor cephesinden bilgi aldıktan sonra Milan’la resmi pazarlıklara başlamayı planladığı iddia ediliyor.