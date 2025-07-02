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Beşiktaş, Milan'ın yıldızı Noah Okafor için harekete geçti

Beşiktaş, Milan'ın yıldızı Noah Okafor için harekete geçti

00:482/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Milan'ın yıldızı Noah Okafor için harekete geçti
Beşiktaş, Milan'ın yıldızı Noah Okafor için harekete geçti

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Benfica'dan David Jurasek ve Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, şimdi de Milan'da forma giyen Noah Okafor için harekete geçti.

İtalyan basınından MilanNews'un haberine göre; Beşiktaş, İsviçreli sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için menajerleriyle görüşmelere başladı.


25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Napoli’de kiralık olarak geçirmiş ve 21 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş'ın, Okafor cephesinden bilgi aldıktan sonra Milan’la resmi pazarlıklara başlamayı planladığı iddia ediliyor.

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