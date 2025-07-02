Beşiktaş, Milan'ın yıldızı Noah Okafor için harekete geçti

İtalyan basınından MilanNews'un haberine göre; Beşiktaş, İsviçreli sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için menajerleriyle görüşmelere başladı.

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Napoli’de kiralık olarak geçirmiş ve 21 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş'ın, Okafor cephesinden bilgi aldıktan sonra Milan’la resmi pazarlıklara başlamayı planladığı iddia ediliyor.