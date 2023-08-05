Beşiktaş Pepe, Pereyra ve Chamberlain transferlerinde gaza bastı: Başkan bizzat devrede

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Tirana'yı eleyerek adını üst tura yazdırdı. Siyah-beyazlılar 3. turda Azerbaycan ekibi Neftçi Baku ile karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in bundan sonraki turlarda yeni isimleri kullanmak istediği öğrenildi.





Bu bağlamda bir çok isimle görüşen siyah-beyazlılarda, transferi en yakın isimler Alex-OxladeChamberlain ve Nicolas Pepe. Beşiktaş özellikle İngiliz yıldız Chamberlain'i transfer etmek için büyük çaba harcıyor. Hatta bu transferle başkan Ahmet Nur Çebi bizzat ilgileniyor. Orta sahada görev yapan İngiliz oyuncu, Liverpool'la olan sözleşmesini feshetmişti.





Pepe de yakın

Beşiktaş'ın gündeminde Arsenal'den Nicolas Pepe de yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki futbolcuyu da kadrosuna katmak istiyor. Pepe'nin de Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.





Pereyra için Sosa devrede

Başkan Ahmet Nur Çebi, bir süredir gündemde olan Roberto Pereyra transferi ile de yakından ilgileniyor. Geçen sezon Udinese'nin formasını giyen Arjantinli için eski Beşiktaşlı ve vatandaşı Jose Sosa devreye girdi. 32 yaşındaki futbolcu için hem teknik direktör Güneş çok istekli, hem de Çebi, bu transferle taraftarla arasındaki buzları eritmek istiyor.





Plaseler bekliyor

Beşiktaş, bu transferlerin olumsuz sonuçlanması durumunda rotasını farklı isimlere çevirecek. Sağ kanat için Matias Vargas ismiyle prensipte anlaşıldı ve beklemeye alındı. 2 sezon önce Adana Demirspor'da görev yapan ve daha sonrasında Çin ekibi SH Port'a giden Arjantinli hücum oyuncusu Matias Vargas ile söz kesildi.





Sağ kanat ve on numarada görev yapabilen 31 yaşındaki Hollandalı Steven Berghuis da listedeki isimlerden. Hollanda basınından Footnews, Beşiktaş'ın bu transferde ağır bastığını yazdı. Tecrübeli oyuncunun, siyah-beyazlılara gelmeye ikna olduğu da ifade edildi.









Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu oyuncu listesi belli oldu. 👇🏻 pic.twitter.com/gWMyxGDcyM — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 4, 2023







