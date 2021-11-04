Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde darmadağın oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada penaltıdan ve 38'inci dakikada Gonçalves, 41'inci dakikada Paulinho ve 56'ncı dakikada Sarabia kaydetti.

Maçtan dakikalar;

8. dakikada sol kanattan Sarabia’nın ortasında arka direkte Paulinho vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

9. dakikada sol çaprazdan Sarabia’nın ortasında arka direkte Pedro Goncalves’in vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

13. dakikada Necip’in sağ kanattan ortasında Josef’in indirdiği topa Larin’in vuruşunda kaleci Adan topu kurtardı.

29. dakikada Rıdvan’ın ceza sahası içinde Gonçalves’i düşürmesinin ardından hakem Karasev penaltı noktasını gösterdi.

REKLAM

GOL!

31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gonçalves topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL!

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalves’in şutunda top filelere gitti. 2-0

GOL!

41. dakikada Paulinho ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Sporting atağında Sarabia ortasını yaptı. Doğrudan kaleye yönelen top direkten oyun alanına geri döndü.

GOL!

56'ncı dakikada Sporting farkı 4'e çıkardı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Matheus Reis, çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Welinton'un uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Sarabia'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Necip ortasını yaptı. Can Bozdoğan'ın kafayla içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafayla vurdu. Top üstten auta gitti.

KIRMIZI KART!

90'ıncı dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Josef, orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sporting sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubunda oynadığı 4 maçta da yenilerek Avrupa'ya veda etti. pic.twitter.com/nzlWmQ0fK0 REKLAM November 3, 2021

Ajax bir üst tura çıkmayı garantiledi

C Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Ajax deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. Dortmund, 37'nci dakikada Reus'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Ajax'ta 72'nci dakikada Tadic skora denge getirdi. 83'üncü dakikada sahneye çıkan Haller takımını öne geçiren golü kaydetti. 90 3'üncü dakikada Klaassen attığı golle skoru belirledi: 1-3. Dortmund'da Hummels 29'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorla Ajax, 4 maç sonunda 12 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Dortmund ise bu maç sonunda 6 puanda kaldı.