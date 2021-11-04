Spor Beşiktaş Şampiyonlar Liginde darmadağın oldu
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde darmadağın oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla Avrupa kupalarına devam etme şansını mucizelere bıraktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde darmadağın oldu
Sportingli futbolcuların gol sevinci.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada penaltıdan ve 38'inci dakikada Gonçalves, 41'inci dakikada Paulinho ve 56'ncı dakikada Sarabia kaydetti.

Maçtan dakikalar;

8. dakikada sol kanattan Sarabia’nın ortasında arka direkte Paulinho vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

9. dakikada sol çaprazdan Sarabia’nın ortasında arka direkte Pedro Goncalves’in vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

13. dakikada Necip’in sağ kanattan ortasında Josef’in indirdiği topa Larin’in vuruşunda kaleci Adan topu kurtardı.

29. dakikada Rıdvan’ın ceza sahası içinde Gonçalves’i düşürmesinin ardından hakem Karasev penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

  • 31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gonçalves topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL!

  • 38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalves’in şutunda top filelere gitti. 2-0

GOL!

  • 41. dakikada Paulinho ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Sporting atağında Sarabia ortasını yaptı. Doğrudan kaleye yönelen top direkten oyun alanına geri döndü.

GOL!

  • 56'ncı dakikada Sporting farkı 4'e çıkardı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Matheus Reis, çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Welinton'un uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Sarabia'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Necip ortasını yaptı. Can Bozdoğan'ın kafayla içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafayla vurdu. Top üstten auta gitti.

KIRMIZI KART!

  • 90'ıncı dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Josef, orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sporting sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti.

Ajax bir üst tura çıkmayı garantiledi

C Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Ajax deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. Dortmund, 37'nci dakikada Reus'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Ajax'ta 72'nci dakikada Tadic skora denge getirdi. 83'üncü dakikada sahneye çıkan Haller takımını öne geçiren golü kaydetti. 90 3'üncü dakikada Klaassen attığı golle skoru belirledi: 1-3. Dortmund'da Hummels 29'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorla Ajax, 4 maç sonunda 12 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Dortmund ise bu maç sonunda 6 puanda kaldı.
Bill Gatesin geliş amacını yazdı

Bill Gates'in geliş amacını yazdı

​Ege gezisi Amerikan medyasında gündem oldu.
8 bin km yol gitti

8 bin km yol gitti

Kukla Emel'in yolculuğu Manchester'da son buldu.
Alman basını AB Komisyonu Başkanı von der Leyeni eleştirdi: İklim diyorsun 50 kilometre için özel jete biniyorsun

​CHP'li meclis üyesinden 28 Şubat'ı hatırlatan hareket.

​"HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır."

​Kilosu 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada kirli propagandanın hedefi oldu.

​Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı: Polis saldırganı ısırdı
Tokat'ta<br>zincirleme kaza

Tokat'ta
zincirleme kaza

Okul servisiyle iki otomobil çarpıştı.

Kandil'in sınırlarımız dışında olduğundan haberi var mı?

​Ellerinde hortumlarla 24 saat nöbet tutuyorlar.

​Pil üretimine yakında başlanacak.

​Tanker alev topuna döndü, sülfürik asit tarım arazisine aktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.