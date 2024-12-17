Beşiktaş tepetaklak

Beşiktaş, buhranlı günlerden geçerken, 16. haftada konuk olduğu Adana Demirspor maçını kazanarak ligin geri kalanı için yeni hedefler belirlemek istiyordu. Geçen hafta derbide Fenerbahçe’yi mağlup eden siyahbeyazlılar, görece olarak kolay bir rakibe karşı 3 puana yakın olarak çıktı sahaya. Çünkü Adana Demirspor geride kalan 15 haftada galibiyetle tanışamamış, 2 beraberlikle buraya kadar gelmişti. Hatta ligden düşmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak maçın başlamasıyla beraber "mavi formalılar Beşiktaş mı Adana Demirspor mu?" diye düşündürdü. Beşiktaş 2 top yapmaktan aciz, rakip yarı alana gitmekten imtina duyan bir haldeydi. Aksine Adana Demirspor ise, içinde bulunduğu şartları bahane etmeden sezonun en coşkulu oyunu ile karşımızdaydı. İlk yarı adeta Adana Demirspor ile Mert Günok arasında geçti. Mert’in onca kurtarışına rağmen Beşiktaş, Yusuf Barasi ve Aimbetov’un gollerine engel olamadı. Tamam; Beşiktaş sıkıntılı günlerden geçiyor. Yönetimsel ve mental problemler tavan yapmış durumda ancak bu hali Adana Demirspor’un içinde bulunduğu durumdan daha kötü değil. Dolayısıyla bunların hiçbiri bahane olamaz. Siyahbeyazlı formayı giyiyorsan, onun sorumluluğunu ve ağırlığını bilmen lazım. Herkes ve her şey kötü… Ve burum Beşiktaşlı oyunculara konfor alanı açıyor ve “Nasılsa bize sıra gelmez” diyorlar herhalde. Adana Demirspor hak ettiği maçı kazandı. Beşiktaş adına ise kabul edilebilir bir durum değil.