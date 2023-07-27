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Spor

ÖZET | Beşiktaş-Tirana: 3-1

Beşiktaş Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'yı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş-Tirana maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:52 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş-Tirana

Beşiktaş-Tirana

Konferans Ligi'nde Beşiktaş sahasında Tirana'yı ağırladı.


Siyah beyazlılar 21. dakikada Onur Bulut'la 1-0 öne geçti. Muleka 42. dakikada farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip 83'te Kaina'nın golüyle umutlansa da karşılaşmanın uzatma dakikalarında Semih Kılıçsoy maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.


Rakibini 3-1 yenen temsilcimiz 3 Ağustos Perşembe günü Tirana'ya konuk olacak.

Beşiktaş-Tirana maç özeti

3. dakikada Amir Hadziahmetovic, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında iyi yükselen Jackson Muleka’nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

6. dakikada Onur Bulut’un sağ taraftan ortasında Jackson Muleka’nın yakın mesafeden vuruşu yandan dışarı gitti.

17. dakikada Salih Uçan’ın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top kaleyi bulmadı.

GOL

21. dakikada Arthur Masuaku, orta sahanın solundan ceza sahasına topu ortaladı. Kale alanı ön çizgisinde topla buluşan Onur Bulut, gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

38. dakikada Arthur Masuaku’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gedson Fernandes kafayla topu arka direğe doğru aşırdı. Arka direkte iyi yükselen Vincent Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

GOL

42. dakikada Vincent Aboubakar’ın sol taraftan pasında ceza sahasına giren Jackson Muleka, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

60. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top kornere gitti.

62. dakikada Onur Bulut’un sol kanattan ceza sahasına ortasında Jackson Muleka topla buluştu. Muleka’nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kaleci Gentian Selmani’de kaldı.

69. dakikada Valentin Rosier’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

GOL

83. dakikada Rimal Haxhiu’nun sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Kaina, yakın mesafeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

90. dakikada Arthur Masuaku’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal’ın ön direkte topla buluştu. Necip’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL

90+4. dakikada Onana’nın pasında hareketlenen Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içi sağ çaprazından savunmayı çalımlayarak yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 3-1



#UEFA Konferans Ligi
#Beşiktaş
#Tirana
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