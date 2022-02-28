Beşiktaş Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden oyuncunun peşinde

Ligde son olarak Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş üst sıralara yaklaşıyor. Lider Trabzonspor'un zirvede yalnız kaldığı Süper Lig'de takımlar gelecek sezon planlaması yapmaya başladı.

Siyah-beyazlı ekip ara transfer döneminde gelecek sezon için Gedson Fernandes ile anlaşmaya varmıştı. Planlamaya devam eden Kara Kartal için bir transfer iddiası geldi.

Kartal Portekizli stoperin peşinde

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Edgar Ie'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlılar, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Edgar cephesi de raporları incelemeleri için kulübe gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun durumu sağlık ekibi, teknik heyet ve yönetimin yaptığı ortak değerlendirmede masaya yatırıldı.

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Edgar'ın en iyi ihtimalle ağustos ayında çalışmalara başlayıp eylülde sahaya çıkabileceği tespit edildi. Risk almak istemeyen Beşiktaş transfer için henüz girişimde bulunmadı.

Haberde ayrıca siyah-beyazlıların diğer stoper adaylarından bir sonuç alamazsa, Portekizli futbolcuyu listenin başına alacağı ve oyuncu için 500 ila 600 bin Euro civarında bir ücret düşündüğü ifade edildi.

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