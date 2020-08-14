Beşiktaş bir maçta 8 gol birden atan Michael Olunga'yı istiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N’Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda, forvet transferi için de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mario Balotelli'yi teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediğini söylemişti. Bu açıklamadan sonra da siyah-beyazlılarda gözler başka oyunculara çevrildi.

Gündemdeki isim Michael Olunga

Fransız basınından Foot Sur 7, oyuncuyla RC Lens'in ilgilendiğini aktarırken Goal'ün haberine göre ise Olunga'nın bir diğer talibi de Beşiktaş. Siyah-beyazlılar Japonya'nın Kashiwa Reysol takımında forma giyen be gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Djurgarden ve Girona formaları giyen 26 yaşındaki golcü, 2018 yılında Çin ekibi Guizhou Hengfeng'ten Japon takımı Kashiwa Reysol'a transfer olmuştu.

Bir maçta 8 gol birden attı

Michael Olunda, 2019-20 sezonunda takımı Kashiwa Reysol'un Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı.

Gollerine devam ediyor

Bu sezon da 10 maçta forma giyen Kenyalı oyuncu 11 gol ve 1 asistle oynadı.

Ze Luis’in menajeri Beşiktaş'ı açıkladı Beşiktaş’ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis’in menajeri Jose Fouto’dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi.Beşiktaş’ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto’nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa’da büyük bir kulüp. Ze Luis’in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş’ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu.Fouto, Ze Luis’in önceliğinin Porto ile sözleşmesindeki hükümleri yerine getirmek olduğunu ve oyuncunun Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu sözlerine ekledi.Ze Luis'in attığı birbirinden şık goller;Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOKAhmet Nur Çebi'den Balotelli itirafı'Come to Beşiktaş' çılgınlığı: İşte taraftarın istediği golcü