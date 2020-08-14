Beşiktaş transfer haberleri: Bir maçta 8 gol birden atan Michael Olunga'yı istiyor
Beşiktaş bir maçta 8 gol birden atan Michael Olunga'yı istiyor
Yeni sezon öncesinde kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalarda yapan Beşiktaş, forvet transferi için arayışına devam ediyor. Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın tarafından veto edildiğini ifade eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, çalışmalara devam ettiklerini söylemişti. Siyah-beyazlıların son olarak Kashiwa Reysol'da forma giyen Michael Olunga'yı transfer etmek istediği iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N’Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda, forvet transferi için de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mario Balotelli'yi teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediğini söylemişti. Bu açıklamadan sonra da siyah-beyazlılarda gözler başka oyunculara çevrildi.
Gündemdeki isim Michael Olunga
Fransız basınından Foot Sur 7, oyuncuyla RC Lens'in ilgilendiğini aktarırken Goal'ün haberine göre ise Olunga'nın bir diğer talibi de Beşiktaş. Siyah-beyazlılar Japonya'nın Kashiwa Reysol takımında forma giyen be gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Djurgarden ve Girona formaları giyen 26 yaşındaki golcü, 2018 yılında Çin ekibi Guizhou Hengfeng'ten Japon takımı Kashiwa Reysol'a transfer olmuştu.
Bir maçta 8 gol birden attı
Michael Olunda, 2019-20 sezonunda takımı Kashiwa Reysol'un Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı.
Gollerine devam ediyor
Bu sezon da 10 maçta forma giyen Kenyalı oyuncu 11 gol ve 1 asistle oynadı.
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