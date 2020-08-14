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Beşiktaş transfer haberleri: Bir maçta 8 gol birden atan Michael Olunga'yı istiyor

Beşiktaş bir maçta 8 gol birden atan Michael Olunga'yı istiyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalarda yapan Beşiktaş, forvet transferi için arayışına devam ediyor. Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın tarafından veto edildiğini ifade eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, çalışmalara devam ettiklerini söylemişti. Siyah-beyazlıların son olarak Kashiwa Reysol'da forma giyen Michael Olunga'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Michael Olunga'nın sözleşmesi 31.01.2021 yılında sona eriyor.

Michael Olunga'nın sözleşmesi 31.01.2021 yılında sona eriyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N’Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda, forvet transferi için de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mario Balotelli'yi teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediğini söylemişti. Bu açıklamadan sonra da siyah-beyazlılarda gözler başka oyunculara çevrildi.

Gündemdeki isim Michael Olunga

Fransız basınından Foot Sur 7, oyuncuyla RC Lens'in ilgilendiğini aktarırken Goal'ün haberine göre ise Olunga'nın bir diğer talibi de Beşiktaş. Siyah-beyazlılar Japonya'nın Kashiwa Reysol takımında forma giyen be gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Djurgarden ve Girona formaları giyen 26 yaşındaki golcü, 2018 yılında Çin ekibi Guizhou Hengfeng'ten Japon takımı Kashiwa Reysol'a transfer olmuştu.

Michael Olunga, 23 kez Kenya forması giydi.
Michael Olunga, 23 kez Kenya forması giydi.

Bir maçta 8 gol birden attı

Michael Olunda, 2019-20 sezonunda takımı Kashiwa Reysol'un Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı.

  • Gollerine devam ediyor
  • Bu sezon da 10 maçta forma giyen Kenyalı oyuncu 11 gol ve 1 asistle oynadı.

Ze Luis’in menajeri Beşiktaş'ı açıkladı
Ze Luis’in menajeri Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş’ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis’in menajeri Jose Fouto’dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi.Beşiktaş’ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto’nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa’da büyük bir kulüp. Ze Luis’in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş’ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu.Fouto, Ze Luis’in önceliğinin Porto ile sözleşmesindeki hükümleri yerine getirmek olduğunu ve oyuncunun Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu sözlerine ekledi.Ze Luis'in attığı birbirinden şık goller;Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOKAhmet Nur Çebi'den Balotelli itirafı'Come to Beşiktaş' çılgınlığı: İşte taraftarın istediği golcü

Ahmet Nur Çebi açıkladı: Balotelli Beşiktaş'a transfer olacak mı?
Ahmet Nur Çebi açıkladı: Balotelli Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Süleyman Seba’nın ölümünün 6. yılında gerçekleştirilen anma töreninin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süleyman Seba’nın kendileri için çok değerli olduğunu belirten Çebi, "İyi bir spor yöneticisi ve sporcuydu. Dolayısıyla Beşiktaşımız için bir şanstır kendisinin başkan olması. Kendisi onursal başkanımız ve gönlümüzde yaşıyor. Bir tarzı ve tutumu vardı özellikle dürüstlüğü açısından. Bugün yaşadığımız olaylara baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün dağılmış bir futbol ekonomisi o günkü Seba’nın ne kadar doğru ve düzgün hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla onun değerlerini kafa yapısını alarak Beşiktaş Kulübü’nü sıkıntıdan çıkartmayı hedefliyoruz. Dönüp geriye baktığımızda bize bir yol haritası oluyor. Kendisinin mekanı cennet olsun. İyi ki Beşiktaş’ımıza başkanlık yapmış" diye konuştu."N’Sakala hariç transferimiz netleşmiş değil""Bu sene korona virüsten dolayı normal bir dönem geçirmiyoruz. Temmuzun sonunda biten bir ligimiz var ve giden gelen oyuncularla alakalı yeni yeni konuşmaya başladık. Ekonomik olarak ve sportif olarak en iyisini bulmaya çalışacağız. Zaten Sergen hocamızda o gün beyan etti, 7-8 oyuncu almamız gerektiğini. Bunlar gidenlere göre yapılacak bir planlama. Gidecek olan arkadaşlarımız var mı bilmiyoruz. Bugün Ümraniye’ye gideceğiz. Orada görüşerek bizimle yola devam etmesini uygun gösterdiklerimizle, kalmalarını istediklerimizle ön görüşme yapacağız. Ama transfer komitesi başkanımız Erdal Torunoğulları’nın ön görüşmeleri devam ediyor. Altına atılacak imzalar N’Sakala hariç netleşmiş değil""Sergen hoca Balotelli’yi düşünmüyor""Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri ama sadece ona kilitlenmiş değiliz. Balotelli’ye gelince Sergen hocamız şu anda onu alternatif olarak düşünmüyor, kendisi bana ifade etti. Futbolcularla biliyorsunuz yöneticiler önden görüşür, bunlar transfer oldu olacak anlamına gelmez. Hocamızın dizayn ettiği, kendi tekniğine göre istemiş olduğu futbolcuları takımımıza katmaya çalışacağız. Ekonomiden taviz vermeyeceğim burada. Geçen çok güzel bir gece oldu. Bağış kampanyasında manevi anlamda birbirimize sarıldığımız gece oldu. O gecede oralara bir formaya 500 TL veren kişilerin paralarını çar çur etmek niyetimizin olmadığını söylemek istiyorum. İhtiyacımıza, şampiyonluk hedeflerimize uygun futbolcuları takıma katmak hedefimiz. Bu konuda acele etmeyi düşünmüyorum. Attığınız en ufak bir yanlış adım 3-4 yıllık kontratlarla kurtulamadığımız bir çok oyuncuyla yüz yüzeyiz. Bunları yaşamamanın tek yolu sık eleyeceğiz ince dokuyacağız"Wellington ve Atiba ile görüşmelerin uzaması ile ilgili olarak ise Çebi, "Kötü bir huyum var. Çok pazarlık ediyorum, böyle bir huyum var. Hepsiyle pazarlık ediyorum. Huyum kurusun" dedi.Video: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Balotelli itirafı

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