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Spor

Beşiktaş'a Portekizli yıldız: Santos devrede

Teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, tecrübeli hocanın ilişkileri sayesinde takıma yeni takviyeler yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Santos'un milli takımdan öğrencisi Renato Sanches için temaslarını sıklaştırdı.

09:28 - 12/01/2024 Friday
Güncelleme: 09:31 - 12/01/2024 Friday
Yeni Şafak
Renato Sanches, Portekiz Milli Takım formasıyla 32 maça çıkıp 3 gol attı.
Renato Sanches, Portekiz Milli Takım formasıyla 32 maça çıkıp 3 gol attı.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'un oturmasıyla transfer çalışmaları da hız kazandı. Oyuncuların durumunu yakından gören Portekizli çalıştırıcı, eksik bölgeleri Genel Koordinatör Samet Aybaba ile konuşurken, orta sahaya yapacağı takviye konusunda eski öğrencisi Renato Sanches'i ikna etmeye çalışacak.


Roma'da kiralık olan ancak oynayamayan 26 yaşındaki Portekizli futbolcu için PSG, yeni formül arayışlarına başladı. Sanches'in Roma'daki kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen Fransız ekibi, yeni bir kulüple anlaşmak istiyor.

Renato Sanches'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Plase Cher Ndour

Fernando Santos, hem PSG hem de Potekizli orta saha oyuncusunu ikna etmek için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, alternatif arayışlarını da hızlandırırken PSG, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak isediği Cher Ndour'u kiralayacağını duyurdu.


Cher Ndour, bu sezon 4 maça çıktı ve 1 gol attı.




#Beşiktaş
#Renato Sanches
#Cher Ndour
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