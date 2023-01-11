Şenol Güneş'in ilk tercihi savunma: Kiki Kouyate gündemde

Beşiktaş'ta, ara transfer dönemine girmeye bir gün kala hareketli anlar yaşanıyor. Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi gündemi meşgul ederken, Aboubakar başta olmak üzere birçok oyuncu konusunda girişim var.

Siyah-beyazlı takımda eski golcüsü Aboubakar'ın yanı sıra, Milan'dan Origi ve Konyaspor'dan Mame Diouf da gündeme gelen isimler. Weghorst'un Manchester United'a gitmesi halinde Beşiktaş'ın 3 milyon euro alacağı, siyah-beyazlı takımın Holandalı futbolcunun yerine bir forvet bulduğunda ise transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

Öncelik savunma

Teknik direktör Şenol Güneş'in önceliğini golcüye değil stopere verdiği de öğrenildi. Cenk Tosun ve Muleka'ya güveni tam olan deneyimli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede öncelikle savunma hattının toparlanması gerektiğini söyledi. Yönetim de stoper arayışını ilk sıraya koydu.

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Kiki Kauyate gündemde

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, gündemine son olarak Kiki Kouyate'yi aldı. Fransız basını, Metz'in 25 yaşındaki Malili stoperine siyah-beyazlı takımın yanı sıra Yunanistan ekibi AEK'in 3.5 milyon euroluk teklif yaptığını sayfalarına taşıdı. Fransız kulübünün ise Kouyate'nin ayrılmasını istemediği ve 5 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.

Sözleşmesi 2024'e kadar süren Kouyate, 2020'de Troyes'dan 3.5 milyon euroya transfer edilmişti. Bu sezon Fransa Ligue 2'de 10 maçta çıkan Kouyate 763 dakika sahada kaldı. Kariyerinde daha önce sağ bek ve ön liberoda da oynayan Malili oyuncu, ülkesinin killi takım formasını da 21 kez giydi.

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