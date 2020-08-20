Welinton Beşiktaş takım yemeğinde

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın istediği oyuncular çerçevesinde kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışıyor. Bu isimlerden birisi de geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir performans sergileyen stoper Welinton.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton ile her konuda anlaşmaya vardı. Henüz oyuncunun transferi resmi olarak açıklanmasa da geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde görülen Welinton, son olarak siyah-beyazlı takımın yemeğine katıldı.

Güven Yalçın paylaştı

Beşiktaşlı oyuncu Güven Yalçın'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun da yer aldığı görüldü.

Beşiktaş'tan Henry Onyekuru hamlesi Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi planlayan Beşiktaş, hücum hattının kanatlarına takviye yapma kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Henry Onyekuru için girişimlere başladı. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Fransa’nın Monaco ekibine teklif yaptı.Geride kalan 2 yılın büyük bölümünü Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile görüşmeler sürüyor. Teknik direktör değişikliği yaşayan Fransız ekibinde, Onyekuru’nun geleceği belirsizliğini koruyor. Monaco yönetimi, teknik direktör Robert Moreno’dan gelecek rapora göre 23 yaşındaki oyuncu hakkında karar verecek.Fenerbahçe'de teklifte bulunmuştuFenerbahçe, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco’ya 2 yıllığına kiralama teklifinde bulunmuştu. Kiralama bedeli olarak senelik 2 milyon euro ödemeyi teklif eden Fenerbahçe’nin, Onyekuru’ya da yıllık 1.5 milyon euro ücret önerdiği belirtilmişti. Koita beklemedeMonaco’dan gelecek cevabı bekleyecek olan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan da yeni hedef olarak, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita’yı belirledi. Transfer döneminin başında da Gineli forvetle ilgilenen ancak somut bir girişimi olmayan siyah-beyazlılar, kasılpaşa kulübü’ne resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, bu transferle bizzat ilgileneceği de öğrenildi. Bu arada Beşiktaş yönetimi, 2.5 milyon TL’lik alacağından vazgeçen Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesiBeşiktaş'ın rakibi PAOK Şampiyonlar Ligi maçına provokatif formayla çıkacakPAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. pic.twitter.com/NkHA33jqsh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 4, 2020