Beşiktaş stoper transferini sonunda açıkladı: Welinton imzayı attı

Beşiktaş, Alanyaspor’dan stoper Welinton’u 3 yıllığına renklerine kattı.
Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki stoper ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Kulüp Welinton’u 2023’e kadar kadrosuna kattığını TFF’ye bildirdi.
Welinton, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı ve 3 kez ağları sarstı.
🛡️ Beşiktaş'a hoş geldin Welinton Souza Silva#GeçitYok pic.twitter.com/l2430r6Y2x
🛡️ Beşiktaş'a hoş geldin Welinton Souza Silva#GeçitYok pic.twitter.com/l2430r6Y2x— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2020
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