TRANSFER

Beşiktaş transfer haberleri: Welinton kaç paraya transfer oldu?

Beşiktaş stoper transferini sonunda açıkladı: Welinton imzayı attı

Beşiktaş, Alanyaspor'dan Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton'u 2023'e kadar kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. Siyah beyazlılar bu transfer karşılığında Fatih Aksoy'u Akdeniz ekibine göndermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Welinton önceki günlerde İstanbul'a gelmişti.

Welinton önceki günlerde İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş, Alanyaspor’dan stoper Welinton’u 3 yıllığına renklerine kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki stoper ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Kulüp Welinton’u 2023’e kadar kadrosuna kattığını TFF’ye bildirdi.

Welinton, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı ve 3 kez ağları sarstı.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Hatayspor'dan kebapçıda sıra dışı basın topla...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.