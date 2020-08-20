Beşiktaş stoper transferini sonunda açıkladı: Welinton imzayı attı

Beşiktaş, Alanyaspor’dan stoper Welinton’u 3 yıllığına renklerine kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki stoper ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Kulüp Welinton’u 2023’e kadar kadrosuna kattığını TFF’ye bildirdi.

Welinton, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı ve 3 kez ağları sarstı.