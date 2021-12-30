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Beşiktaş Türkiye Kupası'nda sürprize izin vermedi: Atiba turu getiren golü attı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Altay ile karşılaştı. Siyah beyazlılar tecrübeli futbolcusu Atiba'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Türkiye Kupasında sürprize izin vermedi: Atiba turu getiren golü attı
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş sahasında karşılaştığı Altay’ı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar;

15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Michy Batshuayi’nn rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda kaldı.

21. dakikada Oğuzhan Özyakup’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

48. dakikada Thaciano’nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

GOL!

  • 61. dakikada sol kanattan Rachid Ghezzal’in kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa ceza sahası içi sol tarafında alan Josef de Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda sekti. Pozisyonu takip eden Atiba’nın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

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