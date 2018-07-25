UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaş UEFA listesine Pepe, Vida ve Quaresma'yı yazmadı

UEFA Avrupa Ligi 2 Ön Eleme Turu’nda Faroe adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu turda oynayabilecek oyuncuların listesini UEFA’ya yolladı. Listede siyah beyazlıların 3 yıldızı yer almadı.

Haber Merkezi IHA
Şenol Güneş, UEFA ön elemesinde oynayacakları maç için listesini belirledi.

Şenol Güneş, UEFA ön elemesinde oynayacakları maç için listesini belirledi.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuları Quaresma, Pepe ve Vida UEFA listesine yazılmadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00’de deplasmanda karşılaşacağı B36 Torshavn mücadelesi için UEFA’ya kadroda yer alacak isimlerin listesini bildirdi. Yollanan listede Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın yanı sıra izinleri devam edem Pepe ve Vida yer almadı. İsimleri UEFA’ya bildirilmeyen 3 yıldız bu turda forma şansı bulamayacak.

UEFA’ya bildirilen liste şu şekilde:

  • "Fabri, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Adriano, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gery Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Negredo, Mustafa Pekmetemk, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love"

Listede Fabri yer alsa da başarılı kaleci Fulham'a transfer olduğu için bir sonraki turda listeden ismi çıkartılacak.

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