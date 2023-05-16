Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech yarışı

Süper Lig'in son haftaları yaşanırken takımlar, aynı zamanda gelecek sezon için de kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşine düştü.





Beşiktaş ve Fenerbahçe Ziyech ile görüştü

Hem siyah beyazlılar hem de sarı lacivertiler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'in transferi için yarışa girdi. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, İngiliz kulübünden ayrılmak istediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakan Ziyech'in, menajerler vasıtasıyla kulüplerle görüştüğü ifade edildi.





Fenerbahçe daha önce de istemişti

Uzun yıllardır Hakim Ziyech'in transferi için uğraşan Fenerbahçe, henüz bu konuda başarılı olamadı. Faslı oyuncunun hem Twente hem de Ajax döneminden beri peşinde olan sarı-lacivertliler, sezon başında Chelsea'nin kapısını çalmış fakat transfer gerçekleşmemişti.





Galatasaray Ziyech'i alıyordu

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, daha önce yapmış olduğu bir açıklamada, Ziyech'i kadroya katmaya çok yaklaştıklarını söylemişti. Sezon başında görüşme yaptıklarını belirten Timur, "2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldı. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu" ifadelerini kullanmıştı.





Hakim Ziyech bu sezon 23 karşılaşmada 2 asist yaptı.







