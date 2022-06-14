Beşiktaş ve Galatasaray Keita Balde için karşı karşıya geldi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Galatasaray’ın santrfor transferinde karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

Bonservissiz ayrılabilir

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, iki ezeli rakip de Cagliari’de forma giyen Keita Balde ile yakından ilgileniyor. 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun Cagliari ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımın küme düşmesi nedeniyle bonservissiz şekilde transfer olabileceği belirtildi.

Cagliari’ye geçen sezon Monaco’dan transfer olan Balde, İtalyan ekibinde 26 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

SPOR Wout Weghorst için Valerien Ismael devrede