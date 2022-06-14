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Beşiktaş ve Galatasaray Keita Balde için karşı karşıya geldi

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, İtalya'nın Cagliari takımında forma giyen 27 yaşındaki golcü oyuncu Keita Balde için karşı karşıya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ve Galatasaray Keita Balde için karşı karşıya geldi
Transfermarkt verilerine göre Keita Balde'nin güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Galatasaray’ın santrfor transferinde karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

Bonservissiz ayrılabilir

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, iki ezeli rakip de Cagliari’de forma giyen Keita Balde ile yakından ilgileniyor. 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun Cagliari ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımın küme düşmesi nedeniyle bonservissiz şekilde transfer olabileceği belirtildi.

  • Cagliari’ye geçen sezon Monaco’dan transfer olan Balde, İtalyan ekibinde 26 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

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