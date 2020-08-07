Beşiktaş ve Göztepe aynı golcünün peşinde

Santrforları Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Kamil Wilczek'le yollarını resmen ayıran Göztepe, forvet arayışlarına hız verdi. İtalya'nın Udinese takımında top koşturan Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'i listesinin başına ekleyen sarı-kırmızılıların İsveçli Muamer Tankovic'le de ilgilendiği bildirildi.

Son olarak ülkesinde Hammarby forması giyen ve sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı iddia edildi. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un bizzat istediği Tankovic için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.