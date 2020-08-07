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Beşiktaş ve Göztepe'nin istediği Muamer Tankovic kimdir?

Beşiktaş ve Göztepe aynı golcünün peşinde

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin bonservisi elinde olan İsveçli futbolcu Muamer Tankovic'le ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın da 25 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Asıl mevkisi sol kanat olan Tankovic, santrfor ve 10 numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Asıl mevkisi sol kanat olan Tankovic, santrfor ve 10 numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Santrforları Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Kamil Wilczek'le yollarını resmen ayıran Göztepe, forvet arayışlarına hız verdi. İtalya'nın Udinese takımında top koşturan Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'i listesinin başına ekleyen sarı-kırmızılıların İsveçli Muamer Tankovic'le de ilgilendiği bildirildi.

Son olarak ülkesinde Hammarby forması giyen ve sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı iddia edildi. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un bizzat istediği Tankovic için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Tankovic'in kulübüyle sözleşmesi sona erdi.
Tankovic'in kulübüyle sözleşmesi sona erdi.

  • Muamer Tankovic kimdir?
  • Hammarby'de bu sezon 10 maça çıkan İsveçli golcü 3 kez fileleri sarstı. Norrköping'de futbol hayatına başlayan Muamer Tankovic İngiltere'de Fulham'da oynadı. Ardından Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen oyuncu, 2017-2018 sezonunda Hammarby'e transfer oldu. Tankovic 5 defa da İsveç A Milli Takımı'nda görev aldı.

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