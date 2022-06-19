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Beşiktaş Weghorst'u bekliyor

Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst'tan gelecek habere kilitlendi. Kararını bildirmek için süre isteyen Weghorst’un yanıtı olumlu olursa transfer önümüzdeki hafta bitirilecek. Aksi halde ise alternatif isimlerle temasa geçilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Weghorstu bekliyor
Wout Weghorst

Kadrosunu golcü bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta gözler Wout Weghorst’a çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların bir süredir temasta halinde olduğu 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ailesine danışmak için Beşiktaş yönetiminden zaman istemişti. İngiltere’de Burnley forması giyen Weghorst’un birkaç gün içinde kararını bildirmesi bekleniyor.

Alternatif liste hazır

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki hafta içinde golcü transferini çözüme kavuşturmayı planlarken, tecrübeli futbolcudan gelecek olumsuz bir cevap durumunda da alternatifler de hazır tutuluyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien İsmael’in kadroya yeni katılacak isimlerin uyum sürecini çabuk atlatmaları ve sisteme uyum kazanmaları için transferlerin erken bitirilmesini istemesinden dolayı elini çabuk tutmak istiyor.

B planı Sörloth

Beşiktaş yönetiminin B planı ise Alexander Sörloth olacak. Siyah-beyazlı yönetim, Norveçli oyuncu ile yaklaşık bir aydır temas halinde. Weghorst’dan sonuç alınamazsa, Sörloth için girişimler hız kazanacak. Öte yandan Beşiktaş, Cenk Tosun ve Jackson Muleka için de görüşmelerine devam ediyor. Cenk ile arada küçük pürüzler kalırken, deneyimli forvet istenilen ücrete inerse imzalar atılacak. Muleka içinse kulübü Standard Liege ile görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu hücum oyuncusunu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

  • Bu arada adı siyah-beyazlı takımla anılan Alman ekibi St. Pauli’nin Ganalı golcü oyuncusu Daniel Kofi Kyereh’in İnstagram’dan yaptığı paylaşımda İstanbul’da olduğunu belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.

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