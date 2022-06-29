Beşiktaş Weghorst'u bekliyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvete öncelik veren Beşiktaş, İngiltere’nin Burnley takımında forma giyen Wout Weghorst için artık saatleri sayıyor. Siyah beyazlılar, hem 29 yaşındaki Hollandalı oyuncunun sözleşmesindeki bonus sorunlarını hem de kulübü Burnley’in zorunlu satın alma opsiyonu konusundaki taleplerini çözüme kavuşturarak işi sadece resmi imzaya bıraktı.

Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de önceki gün yaptığı, “Wehgorst’la anlaştık. 1-2 gün içinde resmi açıklama gelir” yönündeki açıklaması gözleri tamamen Hollandalı oyuncuya çevirdi. Weghorst’un bugün İstanbul’a gelmesinin beklendiği ifade edildi. 29 yaşındaki golcünün ardından da kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş’a bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

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Gözü 2022 Dünya Kupası'nda

Siyah-beyazlılar açısından Weghorst’u öne çıkaran en önemli faktörün Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Hollanda Milli Takımı’nın formasını giymek istemesi oldu. Weghorst’un, Hollanda formasını Katar’da giyebilmek için varını yoğunu ortaya koymasını bekleyen yönetim, bunun siyah-beyazlı takıma da olumlu katkı vermesi demek olduğu görüşünde birleşti. Hollandalı golcünün gerek fizik yapısının gerek attığı gollerin siyah-beyazlı taraftarların halen unutamadıkları Mario Gomez’i andırması taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş’ın Everton’dan ayrılmak isteyen eski golcüsü Cenk Tosun konusunda da mutlu sona yakın olduğu kaydedildi. Beşiktaş’ın sağ kanat olarak İsviçre ekibi Young Boys ile Christian Fassnacht’ın tranfseri için görüştüğü de öne sürüldü.