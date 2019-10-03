Beşiktaş-Wolves: 0-1

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'ya 4-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş sahasında konuk ettiği İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a 1-0 kaybetti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.

Diaby ve N'Kodou kadroda yok

Beşiktaş'ın yeni transferleri Abdoulay Diaby ve N'Kodou yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Karşılaşmadan önemli anlar;

Karşılaşmanın ilk yarısında siyah beyazlılar adına en tehlikeli ataklar ilk yarının son dakikalarında gerçekleşti. Önce 42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından 43. dakikada Caner Erkin'in pasında Umut Nayir ceza sahasının içinde topla buluşurken genç oyuncunun vuruşu Wolves kalecisi Rui Patricio'da kaldı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarı

Beşktaş ikinci yarıda oyundaki üstünlüğü ele geçirirken dakikalar 67'yi gösterdiğinde Adem Ljajic'in kullandığı duran topta siyah beyazlılar gole yaklaştı.

Ljajic'in ceza sahasına gönderdiği topta Vida etkili oldu ancak golü bulamadı. Wolverhampton 88. dakikada Romain Saiss golü bulurken maçın hakemi Harald Lechner ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90+3'te Wolves Boly'nin attığı golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.