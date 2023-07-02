|
Spor

Beşiktaş'a çifte müjde

Beşiktaş transferde imzaları peş peşe attırmaya çok yakın. İtalyan ekibi Milan, Hırvat sol açık Rebic ile yollarını ayırmaya karar verirken, Rus oyuncu Kuzyaev'in menajeri de siyah-beyazlılara müjdeyi verdi.

09:43 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kuzyaev'in güncel piyasa değeri 10, Rebic'in ise 6 milyon euro

Kuzyaev'in güncel piyasa değeri 10, Rebic'in ise 6 milyon euro

Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği isimlerle ilgili mutlu sona ulaşmak üzere. Transfer sürecinin ilk günlerinden beri Ante Rebic ve Daler Kuzyaev ile yakından ilgilenen siyah-beyazlılar, sabırla beklemenin meyvelerini toplayacak.


İtalyan kulübü Milan, Rebic ile ilgili kararını verdi. İtalya'nın önde gelen medya kuruluşlarından La Gazzetta dello Sport, 2025'e kadar sözleşmesi olan Hırvat oyuncu ile Milan'ın yollarını ayırmak istediği ve bu durumun Rebic'e tebliğ edildiğini yazdı. Milan, 29 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli istemezken, tek hedefi Hırvat yıldızın maaşından kurtulmak. Rebic, yıllık brüt olarak 3.5 milyon euro maaş alıyor. Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 2 milyon euro kazanan yıldız isim, bu rakamı Beşiktaş'tan da talep ediyor. Siyah-beyazlılar. daha önce Rebic için ayırdığı maaş bütçesini yukarı çekerken, anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.


29 yaşındaki Hırvat sol açık, geçen sezon Milan'da 31 resmi maça çıkarken, 3 gol ve 2 asist yaptı.



Kuzyaev imzaya geliyor

Beşiktaş'ı rahatlatan bir başka haber ise Rusya'dan geldi. Siyah-beyazlıların imza aşamasına geldiği Daler Kuzyaev'in menajeri de bu durumu teyit etti. Rus medyasına konuşan Alexei Safonov, başarılı orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili, "İspanya'da oynamayı hayal ediyordu ancak ne oraya ne de İtalya'ya gidebileceğini sanmam. Kuzyaev'in Türkiye'de oynayabileceğinden hiç şüphem yok. Avrupa'da yaşamak için yeni bir şeyler istiyordur. Türklerin ona sundukları, muhtemelen zihniyet olarak ona daha yakın" dedi.


Orta sahanın çehresini değiştirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in 2 oyuncu konusunda da olumlu rapor verdiği biliniyor.





#Beşiktaş
#Rebic
#Kuzyaev
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü KPSS puanı ile 202 personel alımı yapıyor! İşte aranan şartlar