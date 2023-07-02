Beşiktaş'a çifte müjde

Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği isimlerle ilgili mutlu sona ulaşmak üzere. Transfer sürecinin ilk günlerinden beri Ante Rebic ve Daler Kuzyaev ile yakından ilgilenen siyah-beyazlılar, sabırla beklemenin meyvelerini toplayacak.





İtalyan kulübü Milan, Rebic ile ilgili kararını verdi. İtalya'nın önde gelen medya kuruluşlarından La Gazzetta dello Sport, 2025'e kadar sözleşmesi olan Hırvat oyuncu ile Milan'ın yollarını ayırmak istediği ve bu durumun Rebic'e tebliğ edildiğini yazdı. Milan, 29 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli istemezken, tek hedefi Hırvat yıldızın maaşından kurtulmak. Rebic, yıllık brüt olarak 3.5 milyon euro maaş alıyor. Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 2 milyon euro kazanan yıldız isim, bu rakamı Beşiktaş'tan da talep ediyor. Siyah-beyazlılar. daha önce Rebic için ayırdığı maaş bütçesini yukarı çekerken, anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.





29 yaşındaki Hırvat sol açık, geçen sezon Milan'da 31 resmi maça çıkarken, 3 gol ve 2 asist yaptı.









Kuzyaev imzaya geliyor





Beşiktaş'ı rahatlatan bir başka haber ise Rusya'dan geldi. Siyah-beyazlıların imza aşamasına geldiği Daler Kuzyaev'in menajeri de bu durumu teyit etti. Rus medyasına konuşan Alexei Safonov, başarılı orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili, "İspanya'da oynamayı hayal ediyordu ancak ne oraya ne de İtalya'ya gidebileceğini sanmam. Kuzyaev'in Türkiye'de oynayabileceğinden hiç şüphem yok. Avrupa'da yaşamak için yeni bir şeyler istiyordur. Türklerin ona sundukları, muhtemelen zihniyet olarak ona daha yakın" dedi.





Orta sahanın çehresini değiştirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in 2 oyuncu konusunda da olumlu rapor verdiği biliniyor.















