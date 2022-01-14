Beşiktaş'a Gaziantep maçında '3' puanı Batshuayi getirdi

Beşiktaş, Süper Lig'de 21. haftanın açılışında Gaziantep'i konuk etti. Siyah beyazlılar, Batshuayi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.
Maçtan dakikalar;
6. dakikada Maxim’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yapılan ortayı Recep arkaya aşırttı. Kale önünde Muhammet’in dokunuşunu kaleci Ersin çizgi üzerinde kontrol etti.
15. dakikada Emirhan’ın pasıyla ceza yayı sol tarafında topu önünde bulan Pjanic’in sert şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
44. dakikada Maxim’in pasında sol kanatta meşin yuvarlağın sahibi olan Sagal’ın ceza alanına girmeden çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Ersin kornere gönderdi.
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Ahmet Çalık unutulmadı
- Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı. Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, TFF’nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık’ın forma numarası da olan 6’yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık’ı hatırladı.
- Beşiktaş'ta son günlerin dikkati çeken genç oyuncusu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlı takımın Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve iyi performans sergileyen 17 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK karşısında da ilk 11'de şans bulan Emirhan'ı ısınma çalışmaları sırasında tribünlere çağırdı ve oyuncu lehine tezahüratta bulundu.