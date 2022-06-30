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Beşiktaş'a kötü haber: Muleka İngiltere'ye gidiyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Jackson Muleka, Championship ekiplerinden Burnley'e transfer oluyor.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaşa kötü haber: Muleka İngiltereye gidiyor
Jackson Muleka

Beşiktaş'a bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Jackson Muleka'dan kötü haber geldi.

Yaklaşık üç hafta süren temaslarda Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservisli tekliflerini yeterli bulmadığı için reddeden Standart Liege, Muleka için bonuslarla 5 milyon euroya ulaşan bir rakama Burnley ile anlaştı.

Şu anda Belçika'da sağlık kontrollerinden geçen Kongolu santrforun, izinlerin alınmasından sonra önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve attığı 12 golle yıldızı parlayan Jackson Muleka, Beşiktaş'ın transfer planlarında önemli bir yere sahipti.

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