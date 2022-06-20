Beşiktaş'a yeni 10 numara: Daniel-Kofi Kyereh

Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, alternatifini Almanya’da buldu. Alman basını, siyah-beyazlıların Ganalı futbolcu Daniel-Kofi Kyereh’i gündemine aldığını öne sürdü.

Alman basını duyurdu

Bild’in haberine göre, Saint Pauli’nin yıldızı Kyereh’in Beşiktaş’ın gündemine geldiğini duyurdu. 26 yaşındaki futbolcuya aynı zamanda Almanya kulüpleri Werder Bremen, Freiburg, M’Gladbach, Mainz ve Stuttgart ilgi gösteriyor. Kyereh, geride kalan sezonda Almanya Bundesliga 2’de 29 maça çıkarken, 12 gol ve 9 asistlik hücum performansı sergiledi.

4 milyon euro bonservis ücreti var

Ganalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’a geldiğini takipçilerine duyurdu. Kyereh’in kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Alman ekibi, 10 numara, santrfor ve sağ kanatta oynayabilen oyuncu için 4-5 milyon euro bonservis bekliyor. Beşiktaş ise bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor.

REKLAM

Sola Olayinka ya da Ekuban

Beşiktaş, Cyle Larin’in ayrılmasının ardından sol kanada oyuncu ararken, Çek ekibi Slavia Prag’dan Olayinka’yı gündemine aldı. Nijeryalı oyuncunun menajeri William D’avila, “Olayinka için iki Türk kulübüyle görüşüyorum. Süper Lig’de oynamak istiyor” dedi. Nijerya basını ise Olayinka’ya teklif yapan takımlardan birinin Beşiktaş olduğunu yazdı.

Beşiktaş’ta bu bölge için gündemde olan bir diğer isim eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban. Gana basınında yer alan habere göre, siyahbeyazlıların, bonservisi Genoa’da bulunan Ekuban için kiralama formülünü devreye soktuğu ifade edildi. Bu arada takımı gençleştirme yolunda adımlar atan Beşiktaş, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Menemenspor’a 2 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Aydın’ı geri çağırdı.

SPOR Ahmet Nur Çebi'den Weghorst itirafı: Ekonomik olarak el sıkıştık