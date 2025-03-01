Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.





Eski başkanlar Ahmet Nur Çebi ile Hüseyin Yücel'in yanı sıra Hasan Arat başkanlığında yönetim kurulunda bulunan Mete Vardar, Kadir Kılıç ve Ekrem Keçoğlu da divan kurulu toplantısına iştirak etti.





Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş Kulübünün borcunun 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğu duyuruldu. Beşiktaş Kulübünün bir önceki borcu ise 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olarak açıklanmıştı.





Ayrıca eski başkan Hüseyin Yücel’e yaklaşık 1.2 milyar TL borç olduğu ifade edildi.















