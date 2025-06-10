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Beşiktaş'ın hazırlık maçları belli oldu

Beşiktaş'ın hazırlık maçları belli oldu

16:2410/06/2025, Salı
AA
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Beşiktaş Futbol Takımı 28 Haziran'da toplanacak.
Beşiktaş Futbol Takımı 28 Haziran'da toplanacak.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu hazırlık programı açıklandı. Siyah-beyazılar, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.


İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.


Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.


Siyah-beyazlı takımın, hazırlık maçları programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe

20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)


13 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)


16 Temmuz Çarşamba

19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)


17 Temmuz Perşembe

19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)




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