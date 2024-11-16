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Beşiktaş'ın ilk hedefi Süper Lig'in eski yıldızı

Beşiktaş'ın ilk hedefi Süper Lig'in eski yıldızı

17:1516/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ocak ayı için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı takımın, kanat transferi için Süper Lig'in eski yıldızını listesine aldığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Zirvenin gerisinde kalan ve devre arasında önemli takviyeler yapması beklenen Beşiktaş sol kanat içi tanıdık bir ismi gündemine aldı. Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, ülkemizde daha önce Adana Demirspor forması giyen ve sonrasında Espanyol'dan Çin ekibi SH Port'a giden Matias Vargas ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı İstanbul ekibinin Arjantinli kanat oyuncusu ile kısa süre içerisinde temas kurması bekleniyor.


Vargas da sıcak bakıyor


İlk gelen haberlere göre 27 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'de yeniden forma giyme fikrine sıcak baktığı bildirildi. Vargas'ın, Çin temsilcisinde olan kontratı ise yıl sonunda bitecek. Beşiktaş Yönetimi de Vargas'ın bonserisinin elinde olması sebebiyle elini çabuk tutmaya çalıştığı belirtildi. Teknik heyetin de yıldız oyuncunun takıma katılması fikrine onay verdiği öğrenildi.



#Beşiktaş
#Süper Lig
#Matias Vargas

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