Beşiktaş'ın ilk hedefi Süper Lig'in eski yıldızı

Zirvenin gerisinde kalan ve devre arasında önemli takviyeler yapması beklenen Beşiktaş sol kanat içi tanıdık bir ismi gündemine aldı. Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, ülkemizde daha önce Adana Demirspor forması giyen ve sonrasında Espanyol'dan Çin ekibi SH Port'a giden Matias Vargas ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı İstanbul ekibinin Arjantinli kanat oyuncusu ile kısa süre içerisinde temas kurması bekleniyor.