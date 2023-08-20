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Spor

Beşiktaş'ın istediği Talisca'da önemli gelişme

Al Nassr Kulübü'nün, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca'yı kadro dışı bıraktığı iddia edildi.

13:15 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Talisca, bu sezon çıktığı 6 maçta 1 gol atıp 2 asist kaydetti.

Talisca, bu sezon çıktığı 6 maçta 1 gol atıp 2 asist kaydetti.

Siyah-beyazlı taraftarların en çok istediği transferlerin başında gelen Anderson Talisca ile ilgili Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Brezilyalı futbolcu takımında kadro dışı bırakıldı.


football_ll55'in aktardığı habere göre; 29 yaşındaki yıldızın ismi, Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı.


Kadro dışı kararının teknik direktör Luis Castro tarafından alındığı bildirildi.


"Beşiktaş'a gelmek istiyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Talisca ile görüştüğünü ve Brezilyalı futbolcunun kendisine "Dönmek istiyorum" dediğini aktarmıştı.






#Al Nassr
#Beşiktaş
#Anderson Talisca
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