Beşiktaş'ın istediği Talisca'da önemli gelişme

Talisca, bu sezon çıktığı 6 maçta 1 gol atıp 2 asist kaydetti.
Siyah-beyazlı taraftarların en çok istediği transferlerin başında gelen Anderson Talisca ile ilgili Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Brezilyalı futbolcu takımında kadro dışı bırakıldı.
football_ll55'in aktardığı habere göre; 29 yaşındaki yıldızın ismi, Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı.
Kadro dışı kararının teknik direktör Luis Castro tarafından alındığı bildirildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Talisca ile görüştüğünü ve Brezilyalı futbolcunun kendisine "Dönmek istiyorum" dediğini aktarmıştı.