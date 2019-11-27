UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaş'ın konuğu Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Ligi'de temsilcimiz Beşiktaş sahasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada da galibiyet alamadı.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada da galibiyet alamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.

Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

4 maçta da yenilgi

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.


Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

  • Lens cezalı
  • Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaşımız, UEFA Avrupa Ligi’nde S. Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.#Beşiktaş pic.twitter.com/EmlTb41WB1

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