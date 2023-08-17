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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlıların rakibi, Aris'i eleyen Dinamo Kiev oldu.

23:25 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş play-off turuna namağlup geldi.

Beşiktaş play-off turuna namağlup geldi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.


Aris ile Dinamo Kiev, Yunan temsilcisinin 2-1 kazandığı ilk maçında rövanşında karşı karşıya geldi.


Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev

Mücadele 2-1 Dinamo Kiev üstünlüğüyle sonuçlandı. Bununla birlikte mücadele uzatmalara gitti. Maçı penaltılarda kazanan Dinamo Kiev, Beşiktaş'ın rakibi oldu.


Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Beşiktaş'ın rakibi oldu.


Dinamo Kiev, Türk takımlarının Avrupa Kupaları tarihinde en çok kez karşılaştığı rakip oldu. Dinamo Kiev, daha önce en çok Beşiktaş ile toplamda 10 kez olmak üzere karşılaştı.


Kiev ekibi; Fenerbahçe ile 8, Trabzonspor ile 4, Bursaspor ile 2 kez karşı karşıya geldi.



#Beşiktaş
#Dinamo Kiev
#UEFA Konferans Ligi
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