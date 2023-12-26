Bu sezon 3 teknik direktörden istediği verimi alamayan ve yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yeni yönetim 4. teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor.





Başkan Hasan Arat'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafeler kaydedilirken, aday sayısı da şu an için 2'ye düşmüş durumda. Bu isimler ise Fransız teknik adam Bruno Genesio ve Sergen Yalçın. Bruno Genesio ile Fransa'da bir görüşme gerçekleştiren başkan Arat, mali konularda büyük oranda anlaşma sağlarken, sözleşme süresi ve takıma yapılacak transfer planlamalarının konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bruno Genesio

Siyah beyazlıların listesindeki ikinci en kuvvetli aday ise takımı 2021'de şampiyon yapan Sergen Yalçın. Tecrübeli teknik adam ile bugüne kadar resmi bir temas gerçekleştirilmedi, ancak Futboldan Sorumlu Yönetici Feyyaz Uçar, dün akşam yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın adaylar arasında olduğunu ilan etti.

Sergen Yalçın

'Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz'

Feyyaz Uçar konu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Teknik direktörümüzü en kısa sürede belirleyip Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Ancak hepimizin de bildiği gibi, bu görüşmeler öyle hemen kolayca sonuca ulaşmayabiliyor, uzayabiliyor bazen. Bu anlamda biraz sabır istiyoruz taraftardan. Adayları zaten herkes biliyor, Genesio ile görüşme gerçekleştirildi, Sergen Yalçın ile de kısa sürede bir araya geleceğiz ve sonrasında yönetim kurulunda değerlendirmemizi yapıp ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.























