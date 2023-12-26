|
Spor

Aday sayısı 2'ye düştü: Bruno Genesio ve Sergen Yalçın

Beşiktaş Yönetimi, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna yeni bir isimi getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda Başkan Hasan Arat'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafeler kaydedilirken, aday sayısı da şu an için 2'ye düşmüş durumda. Yönetim, Bruno Genesio ve Sergen Yalçın arasında kararını verecek.

14:59 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 15:03 - 26/12/2023 Salı
DHA
Bruno Genesio - Sergen Yalçın
Bruno Genesio - Sergen Yalçın

Bu sezon 3 teknik direktörden istediği verimi alamayan ve yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yeni yönetim 4. teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor.


Başkan Hasan Arat'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafeler kaydedilirken, aday sayısı da şu an için 2'ye düşmüş durumda. Bu isimler ise Fransız teknik adam Bruno Genesio ve Sergen Yalçın. Bruno Genesio ile Fransa'da bir görüşme gerçekleştiren başkan Arat, mali konularda büyük oranda anlaşma sağlarken, sözleşme süresi ve takıma yapılacak transfer planlamalarının konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bruno Genesio

Siyah beyazlıların listesindeki ikinci en kuvvetli aday ise takımı 2021'de şampiyon yapan Sergen Yalçın. Tecrübeli teknik adam ile bugüne kadar resmi bir temas gerçekleştirilmedi, ancak Futboldan Sorumlu Yönetici Feyyaz Uçar, dün akşam yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın adaylar arasında olduğunu ilan etti.

Sergen Yalçın
'Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz'

Feyyaz Uçar konu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Teknik direktörümüzü en kısa sürede belirleyip Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Ancak hepimizin de bildiği gibi, bu görüşmeler öyle hemen kolayca sonuca ulaşmayabiliyor, uzayabiliyor bazen. Bu anlamda biraz sabır istiyoruz taraftardan. Adayları zaten herkes biliyor, Genesio ile görüşme gerçekleştirildi, Sergen Yalçın ile de kısa sürede bir araya geleceğiz ve sonrasında yönetim kurulunda değerlendirmemizi yapıp ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.







#Beşiktaş
#Teknik direktör
#Bruno Genesio
#Sergen Yalçın
39 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dünya'nın en hızlı insanını geride bıraktı! Saatte 46 kilometre hıza ulaşabiliyor: Dinozor şeklinde…