Beşiktaş'tan Eren Erdoğan'a markaj

Altay'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu Eren Erdoğan bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Son olarak Sakaryaspor deplasmanında Paixao'ya asist yapan Eren'le Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun gelişimini takip eden Beşiktaş'ın sezon sonunda Altay'ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi.

2019'da profesyonel oldu

İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1. Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3. Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı. Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1. Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1. Lig'de 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı.

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