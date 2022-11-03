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Beşiktaş'tan Eren Erdoğan'a markaj

Beşiktaş'ın, 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen genç kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ı takip ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaşın transfer gündemindeki Eren Erdoğan kaç yaşında ve mevkisi ne?
Eren Erdoğan, kanat bölgesinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

Altay'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu Eren Erdoğan bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Son olarak Sakaryaspor deplasmanında Paixao'ya asist yapan Eren'le Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun gelişimini takip eden Beşiktaş'ın sezon sonunda Altay'ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi.

2019'da profesyonel oldu

İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1. Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3. Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı. Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1. Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1. Lig'de 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı.

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