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Beşiktaş’ın transfer listesindeydi: Liverpool’dan yeni Salah hamlesi

Beşiktaş’ın transfer listesindeydi: Liverpool’dan yeni Salah hamlesi

14:0818/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Liverpool’dan yeni Salah hamlesi
Liverpool’dan yeni Salah hamlesi

İngiltere Premier Lig devi Liverpool’da sezon sonunda Mohamed Salah ayrılığı bekleniyor. Sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan 32 yaşındaki Mısırlı futbolcu ile Suudi Arabistan ekipleri yakın olarak ilgileniyor. İngiliz devi, Salah'ın takımdan ayrılmasının ardından yerine gelecek oyuncuyu ise şimdiden hazırladı. İşte detaylar.

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın ayrılık ihtimali nedeniyle alternatif isimler aramaya başladı.

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Liverpool'un Mohamed Salah'ın yerine düşündüğü oyuncunun Olympiqe Lyon forması giyen Rayan Cherki olduğu öğrenildi.

Daily Mail'in haberine göre; maddi sorunlar nedeniyle küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalan Lyon'un yüksek bonservis getirebilecek oyuncularına gelecek olan teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Bu isimlerden birisinin de Rayan Cherki olduğu belirtildi. Liverpool ise Lyon'dan ayrılmaya hazır olan Fransız genç oyuncu için nabız yoklamaya başladı iddia edildi.

Devre arasında Lyon'un kapısını çalacak olan İngiliz devi, bu transferi en geç sezon sonunda tamamlamak istiyor. Cherki'nin ismi daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

Bu sezon Lyon formasıyla 11 resmi maçta sahne alan 21 yaşındaki genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistle oynadı.



#Liverpool
#Mohamed Salah
#Beşiktaş

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