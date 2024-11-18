Beşiktaş’ın transfer listesindeydi: Liverpool’dan yeni Salah hamlesi

Liverpool'un Mohamed Salah'ın yerine düşündüğü oyuncunun Olympiqe Lyon forması giyen Rayan Cherki olduğu öğrenildi.

Daily Mail'in haberine göre; maddi sorunlar nedeniyle küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalan Lyon'un yüksek bonservis getirebilecek oyuncularına gelecek olan teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Bu isimlerden birisinin de Rayan Cherki olduğu belirtildi. Liverpool ise Lyon'dan ayrılmaya hazır olan Fransız genç oyuncu için nabız yoklamaya başladı iddia edildi.