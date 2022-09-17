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Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Adam Murray: Performansımız kötüydü

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Adam Murray, bu akşamki performansla galibiyetin zor olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yardımcı antrenörü Adam Murray: Performansımız kötüydü
Adam Murray

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Murray, "Hepimiz için zor bir akşam oldu. Hangi ülkeye giderseniz gidin hangi ligde oynarsanız oynayın bu performansın galibiyeti getirmesi zor. Kalemize gelen iki şut var, ikisi de gol oldu. Bu da üzerinde çalışacağımız bir detay. Önümüzde milli takım arası var. Dinleneceğiz ve savaşımıza devam edeceğiz. Yüzde yüz olmadığımız bir gündü. Yüzde yüz olmayınca galibiyeti hak etmiyorsunuz." diye konuştu.

Welinton'un oyuna girmesiyle ilgili bir soruya Murray, "Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton'un farklı özelliklerinden faydalanmak istedik. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için bu değişiklikleri yaptık. Kararlar maç içinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişebiliyor." diye cevap verdi.

Murray, bir muhabirin Beşiktaş'ta kaleci problemi olduğu sorusuna katılmadığını belirterek, "Mert de kadromuzda. Bence ligin en iyi kalecilerinden biri. O da aramıza dönünce yarışın içinde olacak. Rakipler kaleye çok fazla gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz goller var. Milli takım arasında bu şutları nasıl engelleyeceğimizi çözmeye çalışacağız ve bu konu üzerinde duracağız. Bu sadece bir kaleci hatası olarak düşünülmemelidir." ifadelerini kullandı.

Murray, 2 haftalık aranın ardından bugün Ersin Destanoğlu'nun yeniden kadroda olması ile ilgili olarak ise "Bunun özel bir sebebi yok. Farklı oyuncularımızdan, farklı özelliklerinden bir şeyler değerlendiriyoruz. Bu değişiklikleri taktiksel olarak yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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