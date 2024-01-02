Beşiktaş'ta 2023 senesi hedeflerin çok uzağında geçti. Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren siyah-beyazlılar Avrupa'da da yer alamadı. Bu sezona da iyi başlayamayan Beşiktaş, ligin ilk yarısı bitmeden 3 teknik adam eskitti.





Siyah-beyazlılar, yeni yıla yeni teknik direktörüyle girip istikrarlı bir görüntü çizmek istiyor. Kadroda da büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Kartal, hem genç futbolculara, hem de başarıya aç yabancı oyunculara yönelecek.









Bruno Genesio bekleniyor





Teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı. 57 yaşındaki Fransız teknik adamın birkaç gün içinde İstanbul'a gelip imza atması ve ligde cuma günü yapılacak Kasımpaşa maçında takımın başında olması bekleniyor.





Bu arada Beşiktaş Chamberlain'in sakatlığı sonrasında orta sahaya takviye yapmak için de İspanyol ekibi Sevilla'dan Oliver Torres gündemine aldı.

Oliver Torres bu sezon görev aldığı 20 maçta 1 asist yaptı.





"Sizlerin desteğiyle başaracağız"





Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, taraftarlara seslenerek onların güveni ve desteğiyle zor dönemi aşacaklarını söyledi. Arat, "Yolumuz ne kadar uzun ve zor olursa olsun, sizlerin güveni ve desteği sayesinde başaracağız. 2024'te hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.







