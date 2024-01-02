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Spor

Yeni yılda yeni Kartal

Beşiktaş, kötü geçen 2023 yılını unutup, 2024'te bambaşka bir görüntü çizmek istiyor. Siyah-beyazlılar, bu hafta teknik direktör Genesio'yu takımın başına getirip, daha sonra genç ve mücadeleci bir kadro kurmak için yoğun çaba harcıyor.

09:38 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 10:33 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Genesio kariyerinde Lyon, Beijing Guoan ve Rennes takımlarını çalıştırdı.
Genesio kariyerinde Lyon, Beijing Guoan ve Rennes takımlarını çalıştırdı.

Beşiktaş'ta 2023 senesi hedeflerin çok uzağında geçti. Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren siyah-beyazlılar Avrupa'da da yer alamadı. Bu sezona da iyi başlayamayan Beşiktaş, ligin ilk yarısı bitmeden 3 teknik adam eskitti.


Siyah-beyazlılar, yeni yıla yeni teknik direktörüyle girip istikrarlı bir görüntü çizmek istiyor. Kadroda da büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Kartal, hem genç futbolculara, hem de başarıya aç yabancı oyunculara yönelecek.



Bruno Genesio bekleniyor

Teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı. 57 yaşındaki Fransız teknik adamın birkaç gün içinde İstanbul'a gelip imza atması ve ligde cuma günü yapılacak Kasımpaşa maçında takımın başında olması bekleniyor.


Bu arada Beşiktaş Chamberlain'in sakatlığı sonrasında orta sahaya takviye yapmak için de İspanyol ekibi Sevilla'dan Oliver Torres gündemine aldı.

Oliver Torres bu sezon görev aldığı 20 maçta 1 asist yaptı.

"Sizlerin desteğiyle başaracağız"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, taraftarlara seslenerek onların güveni ve desteğiyle zor dönemi aşacaklarını söyledi. Arat, "Yolumuz ne kadar uzun ve zor olursa olsun, sizlerin güveni ve desteği sayesinde başaracağız. 2024'te hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.



#Beşiktaş
#Bruno Genesio
#Hasan Arat
#Süper Lig
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