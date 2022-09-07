Nathan Redmond İstanbul'a geliyor.

Bu sezon transferlerin büyük çoğunluğunu Premier Lig'den yapan Beşiktaş, son transferini de yine aynı ligden yapıyor. Siyah-beyazlılar, Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Beşiktaş iki futbolcuyu kiralık verecek

Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Southampton yönetimi ile de anlaşan Beşiktaş, Göztepe'ye iki futbolcuyu kiralık olarak verecek. Bu futbolcuların Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olacağı öğrenildi.

Nathan Redmond ne zaman İstanbul'a gelecek?

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Nathan Redmond, bugün saat 15:30’da İstanbul'da olacak. 28 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalayacak. Beşiktaş Redmond'un performansından memnun kalması halinde oyuncuyla sözleşme uzatacak.

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