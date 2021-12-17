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Beşiktaşlı yönetici resmen açıkladı: "Yakın zamanda İstanbul'da olacak"

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları son buluyor. Siyah beyazlı yönetim Portekiz Ligi takımlarından Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı yönetici resmen açıkladı: Yakın zamanda İstanbulda olacak
Beşiktaş Futbol Takımı

Beşiktaş'ta takımın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro oluyor.

Siyah beyazlı yönetim, uzun süren görüşmelerin ardından takımın başına Portekizli çalıştırıcı Bruno Pinheiro'yu getirecek.

Yöneticilerden Adnan Dalgakıran yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi.

  • Pinheiro'nun Fenerbahçe maçından sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bruno Pinheiro kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Geçen sezon Estoril’i Portekiz’in 1. Ligi’ne çıkaran Bruno Pinheiro, antrenörlük kariyerine 2006 yılında Benfica’nın altyapısında başladı. Ardından 2009-12 yılları arasında Belenenses’in U17 takımını 2012-13’te ise U19 takımını çalıştırdı. Portekiz’den ayrılıp kısa süreli akademide görev alan Pinheiro, 1’er yıl Katar U19 ve U20 milli takımlarında görev yaptı. 2019’da Eupen’de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2020’de Estoril’in başına geçti.

Bruno Pinheiro hangi sistemi tercih ediyor?

  • Ofansif futbolu benimseyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih ediyor.
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