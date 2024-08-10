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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık: Amir Hadziahmetovic Rizespor'a kiralandı

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in kiralık olarak, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

17:07 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:07 - 10/08/2024 Cumartesi
AA
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a Konyaspor'dan transfer olmuştu.
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a Konyaspor'dan transfer olmuştu.

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2024-2025 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.


Siyah-beyazlıların 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Hadziahmetovic, tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 1 gol kaydetti.


Bosna Hersekli futbolcu, 2024 Ocak'ta sol diz ön çapraz bağlarından geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

#Amir Hadziahmetovic
#Beşiktaş
#Transfer
2 gün önce
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