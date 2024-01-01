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Spor

Beşiktaş'ta Bruno Genesio bekleyişi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Bruno Genesio ile prensipte el sıkışıldı. İki tarafın da son kararlarını yarın bildirmesi bekleniyor. Fransız çalıştırıcıda mutlu sona ulaşılamazsa Ole Gunnar Solksjaer ile temaslar hızlandırılacak.

09:07 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:07 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ole gunnar Solskjaer - Bruno Genesio
Ole gunnar Solskjaer - Bruno Genesio

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Siyah-beyazlılara 10'dan fazla teknik adamın ismi gündeme gelirken, yabancı bir çalıştırıcıyı takımın başına getirme fikri ağırlık kazandı. Yerli adaylar arasında ismi geçen Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile anlaşmasının ardından gündemden düştü.


Beşiktaş yönetimi, yabancı teknik adam adaylarının sayısını ise 2'ye indirdi. Siyah-beyazlıların gündeminde Fransız teknik adam Bruno Genesio ile Norveçli Ole Gunnar Solksjaer'in adı öne geçti, ilk sırada bulunan isim ise Genesio olarak dikkat çekiyor. Fransız çalıştırıcıda aksilik yaşanması durumunda Solksaer ile temaslar hızlandırılacak.


Gençlere önem veriyor

Beşiktaş yönetiminin, Genesio ile büyük oranda anlaştığı ifade edilirken tarafların son karar için birbirlerine yarına kadar süre verdikleri öğrenildi. Fransız teknik adamla, 1.5+1 yıllığına prensipte anlaşıldığı ifade edildi. Genesio'ya, yıllık 3 milyon Euro verileceği de sızan haberler arasında.


57 yaşındaki çalıştırıcının alt yapıya ve genç oyunculara önem vermesinin de öne çıkmasında önemli bir etken olduğu kaydedildi. Genesio daha önce çalıştırdığı takımlarda çok sayıda genç oyuncuyu parlatarak kulüplere önemli katma değer sağladı ve maddi olarak büyük getiri elde edilmesine katkıda bulundu.






#Beşiktaş
#Bruno Genesio
#Ole Gunnar Solskjær
#Teknik direktör
1 saat önce
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