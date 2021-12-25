Beşiktaş'ta dikkati çeken 'Paralar nerede?' diyaloğu

Çebi, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2019 olağan idari ve mali genel kurulda yaptığı konuşmada, bağımsız denetim kuruluna yaptırılan araştırmayla ilgili, "(KPMG raporu) Bu rapor boynumuzun borcuydu. İbra edilmek, edilmemek, kol kırılır yen içinde kalır yok böyle bir şey. Böyle bir şey devam ederse herkes kulübe zarar verir. İnsanlar buraya ibra edilmek için geliyor. Başınız dik geleceksiniz ve kulübe hizmet edeceksiniz. Ama ibra edilmeyi talep edeceksiniz, bu kendiliğinden olmamalı. Onun sonuçları sağlıklı olmadı" dedi.

Hazırlanan raporda kendi dönemiyle ilgili olduğu yönündeki söylemlere değinen Çebi, "Ben de o dönem varmışım. Ben olmadığımı söylemedim ki. Rapora bir kere müdahale ettim mi, etmedim. Belki benim içinde bir şeyler vardır, hesabı neyse vereceğim" ifadelerini kullandı.

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"Bundan sonra bu kulübe kim gelirse gelsin hizmet ederken kendinden sonra gelenin denetleme yapacağını bilmesi lazım. Bunun gelenek olmasını rica ediyorum" diyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte genel sekreterimizi çalıştırmadılar. Sabah akşam itibar suikastı yaptılar. Ama kendisi geldi ve raporu okudu. Hazırlanmış olan rapordan kimsenin art niyet aramamasını rica ediyorum. Bu rapor camianın istediği rapor, göreceksiniz diğer kulüplerde de olacak. Bu rapor en kısa sürede gereken yerlere intikal edecektir."

"Ben kimsenin altını oymadım"





Bazı taraftarların Fikret Orman'a yönelik "paralar nerede" tezahüratı yaptığını hatırlatan Çebi, "Sürekli birilerin altlarını oydukları yönünde söylemlerde bulunuyor. Gelin açıklayın. Ben kimsenin altını oymadım. Paraların nerede olduğu yönünde bağırtan ben değildim" ifadelerini kullandı.

Çebi'nin bu sözleri üzerine tribünde bulunan bir grup "Biz bağırdık" şekilde söylemde bulundu. Çebi de "Sizinle bir irtibatım oldu mu?" diye sordu.

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İbra edildi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi.

Fikret Orman katılmadı

Beşiktaş Kulübünde ibra edilmeyen eski başkan Fikret Orman genel kurula katılmadı.

Salonda Orman dönemindeki yönetim kurulu için de platformda masa yer aldı. Eski yöneticilerden sadece Erdal Karacan, Serkan Yazıcıoğlu ve Hüseyin Yücel bu masada toplantıyı takip etti.

Eski yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Hüseyin Mican ise genel kurula katılmalarına rağmen kendilerine ayrılan bölümde oturmadı.

Toplantıya katılan üyeler zaman zaman denetleme kuruluna ve başkanı Feyyaz Tuncel'e de tepki gösterdi.

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