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Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı

15:3930/03/2025, Pazar
DHA
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Beşiktaş kupada Göztepe ile karşılaşacak.
Beşiktaş kupada Göztepe ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Nisan Salı günü saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek.


#Beşiktaş
#Göztepe
#Ziraat Türkiye Kupası

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