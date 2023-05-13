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Spor

Beşiktaş'ta hedef 10 numaraya Lingard

Dele Alli'den istediği verimi alamayan Beşiktaş, rotasını bir başka İngiliz Jesse Lingard'a çevirdi. Nottingham Forest forması giyen 30 yaşındaki yıldız, sene sonunda boşa çıkıyor.

09:13 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş Lingard'ın transferine sıcak bakıyor.

Şenol Güneş Lingard'ın transferine sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürerken, yönetim sezon sonunda boşa çıkacak oyuncuları listenin başına aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuyla 10 numara arayışında olan Kartal, rotasını İngiltere'ye çevirdi.


İngiliz Talkforesttv'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Jesse Lingard'ı transfer etmek istiyor. Premier Lig takımlarından Nottingham Forest forması giyen yıldız isim, sezon sonunda serbest kalacak. Şenol Güneş'in oyun sisteminin önemli bir parçası olan 10 numara mevkisi, bu sezon Dele Alli ile dolmamıştı. Vasat bir sezon geçiren İngiliz oyuncunun Beşiktaş ile yola devam etmesi pek mümkün görünmüyor.


Sky Sports yorumcusu Kevin Campbell "İngiliz futbolcunun Beşiktaş'a kalıcı olarak katılması mantıksız" şeklinde açıklama yaptı. Bu durum, siyah-beyazlıların Dele Alli'ye yeniden talip olmayacağı görüşünü güçlendirdi.


Dele Alli bu sezon 17 maça çıkarken 3 gol attı.


Bonservisi elinde

Yeni sezonda kadrosunu genişletmek isteyen Beşiktaş, bir başka İngiliz futbolcu Jesse Lingard'ı kadroya katarak yoluna devam etmek istiyor. 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan kontratı haziran ayında sona erecek. Bu durumu fırsat bilen Kartal'ın, İngiliz orta saha için girişimlere başladığı ifade edildi.


Jesse Lingard bu sezon İngiltere'de 20 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle oynadı. Lingard'ın güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak görünüyor. Lingard, İngiltere'de Leicester City, Manchester United, West Ham ve Brighton formaları da giydi.





#Beşiktaş
#Lingard
#Nottingham Forest
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