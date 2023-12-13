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Spor

Beşiktaş'ta hedef 4'e yükseldi

Daha önce 3 futbolcu transfer etmeyi planlayan Beşiktaş, takımda yapılan son neşter operasyonunun ardından listeye bir de golcü ekledi. Forvet için öne çıkan isimse, Chelsea'nin genç golcüsü Armando Broja oldu.

Haber Merkezi
11:34 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:40 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Armando Broja 9 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı
Armando Broja 9 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncunun yerine yapılacak transferler için yoğun bir çalışma var. Daha önce 3 mevki için transfer düşünülürken, hücum bölgesinde Aboubakar'ın da kadro dışı bırakılması ile bu sayı 4'e çıktı.


Takıma bir 10 numara, bir kanat bir de stoper almayı planlayan yönetim, golcü arayışlarına da başladı. Siyah-beyazlılar, Chelsea'den Malang Sarr ile yakından ilgileniyor. Bu konuda başkan Hasan Arat'ın ilişkileri de devreye sokulacak. Aboubakar'ın yerine Chelsea'nin Arnavut golcüsü Armando Broja düşünülüyor. 1,91 boyundaki golcü için kiralama formülü planlanıyor.


Pazarlık vakti

Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası 5 futbolcuya kesilirken, sözleşmelerinin sürmesi yönetimi yeni planlara itti. Bu oyunculara gelecek teklifleri değerlendirecek olan yönetim, alacakları konusunda da pazarlığa oturacak. 5 oyuncunun yıllık maaşları 10 milyon Euro civarında bulunuyor.





#Beşiktaş
#Chelsea
#Armando Broja
43 dakika önce
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