Beşiktaş'ta ilk planlama savunmaya

Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı ivme ile zirveyle puan farkını maç fazlasıyla 5'e indiren Beşiktaş'ta lig nerede bitirilirse bitirilsin sezon sonu için planlar yapıldı.





Teknik direktör Şenol Güneş ile Sportif Direktör Ceyhun Kazancı çalışmalarını sürdürürken, deneyimli çalıştırıcının talepleri tek tek rapor ediliyor. Kulübün maddi imkanları ölçüsünde belli mevkilere alternatif ve direkt isimler transfer edilecek.





Siyah-beyazlılar, son Galatasaray derbisini kazanınca, az olan şampiyonluk umudu biraz daha artmış durumda. Ligde şampiyon olunması durumunda Şampiyonlar Ligi ön elemesi için farklı bir transfer stratejisi yürütülecek. Ancak ligin ikinci ya da üçüncü bitirilmesi durumunda, Beşiktaş farklı bir plan izleyecek ve transfer bütçesini ona göre ayarlayacak.





4 takviye istiyor





Siyah-beyazlı yönetim, öncelikle stopere takviye yapacak. Şenol Güneş'in bir başka planı ise orta sahaya 2 takviye. Güneş'in bir diğer talebi ise Redmond'un durumuna göre sağ açık bölgesi olacak. Redmond'la anlaşma zemini bulunamazsa farklı bir isim için harekete geçilecek.





Calvo Kartal'ın radarında





Beşiktaş, Süper Lig'den tanıdık bir isme talip oldu. Dış basından Fabrizio Romano'nun yaptığı habere göre, siyah-beyazlılar, Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile ilgileniyor. Kosta Rikalı futbolcuya Beşiktaş dışında başka taliplerin de olduğu belirtildi.





Konyaspor'un geçen sezon yaz transfer döneminde San Jose'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki stoperin yeşil-beyazlılar ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Konyaspor forması altında şu ana dek 33 maça çıkan Francisco Calvo, 4 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı teknik heyetin Calvo'nun maçlarını yakından takip ettiği ve şartlara göre bu transfer için resmi teklif yapılacağı öğrenildi.















