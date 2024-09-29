Beşiktaş'ta Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu: Sürpriz isim listede

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın, kamp kadrosu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Onur Bulut kadroda yer almadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş'ın 23 kişilik Kayseri kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Cher Ndour, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Can Keleş