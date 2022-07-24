Spor Beşiktaşta Kenan Karaman sakatlandı
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Beşiktaş'ta Kenan Karaman sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaşta Kenan Karaman sakatlandı
Kenan Karaman geçen sene 2 gol 2'de asist yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş, Kenan Karaman'ın sakatlandığını açıkladı.

"Tedavisine başlandı"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman’ın İspanya’da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Kenan Karaman’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

  • 28 yaşındaki futbolcu, geçen sene Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkmıştı.

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