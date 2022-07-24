Beşiktaş'ta Kenan Karaman sakatlandı

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş, Kenan Karaman'ın sakatlandığını açıkladı.

"Tedavisine başlandı"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman’ın İspanya’da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Kenan Karaman’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki futbolcu, geçen sene Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkmıştı.

Beşiktaş, Kenan Karaman'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. pic.twitter.com/VUTZbqQs4X — SPOR (@yenisafakspor) July 24, 2022