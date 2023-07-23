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Spor

Lyanco olmayınca ibre Pedrao'ya döndü

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği ancak sağlık kontrollerinde pürüz çıkan Lyanco transferinden vazgeçerken, gündemine yeni isim geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:33 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Portimonense, 2021-2022 sezonunda Pedrão için 800 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Portimonense, 2021-2022 sezonunda Pedrão için 800 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in sağ stoper talebi doğrultusunda yönetim, Portimonense'den Pedrao'yu gündemine aldı. Brezilyalı oyuncu için kiralama formülü düşünülüyor.


Siyah-beyazlıların Brezilyalı stoper için ilk temaslarını gerçekleştirdiği öğrenildi. Pedrão geride kalan sezonda 33 resmi maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki stoper bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.


Portimonense ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Pedrão'nun güncel piyasa değeri Transfermarkt.com'a göre 1 milyon 200 bin euro.


Beşiktaş'ın gündemine gelen Pedrao kimdir?


Tam adı
Pedro Henrique de Oliveira Correia
olan 26 yaşındaki Pedrao, Palmeiras altyapısında yetişti. Daha sonra América Mineiro, Athletico Paranaense, Nacional ve Portimonense formaları giydi. Portimonense, 2021-2022 sezonunda Pedrão için 800 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Yeniler UEFA listesinde

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tiran ile karşılaşacak olan Beşiktaş, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı takımda yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da kişilik kadroya dahil edildi. Kadroya sakatlığı süren Cenk Tosun alınmadı.


#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş
#Pedrao
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