Portimonense, 2021-2022 sezonunda Pedrão için 800 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in sağ stoper talebi doğrultusunda yönetim, Portimonense'den Pedrao'yu gündemine aldı. Brezilyalı oyuncu için kiralama formülü düşünülüyor.
Siyah-beyazlıların Brezilyalı stoper için ilk temaslarını gerçekleştirdiği öğrenildi. Pedrão geride kalan sezonda 33 resmi maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki stoper bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.
Portimonense ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Pedrão'nun güncel piyasa değeri Transfermarkt.com'a göre 1 milyon 200 bin euro.
Beşiktaş'ın gündemine gelen Pedrao kimdir?
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tiran ile karşılaşacak olan Beşiktaş, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı takımda yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da kişilik kadroya dahil edildi. Kadroya sakatlığı süren Cenk Tosun alınmadı.