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Spor

Beşiktaş'ta Okereke harekatı

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, forvet hattı için Serie B takımlarından Cremonese'de forma giyen David Okereke ile ilgileniyor

09:22 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını transfer çalışmalarıyla da devam ettiriyor. Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hücum hattı için birçok isimle pazarlık masasında.


İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese'den David Okereke için Beşiktaş yetkilileri girişimlerini sürdürüyor. Yapılan görüşmelerde siyah-beyazlılar, Cremonese kulübüne 4 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklifini verdi, İtalyan ekibi ise Nijeryalı futbolcunun bonservisini vermeyi hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcu için Serie B ekibiyle pazarlıklar sürerken, Okereke'nin de transfere sıcak baktığı öğrenildi.


Afrika Kupası etkisi

Teknik direktör Şenol Güneş'in Ocak ayında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası"nı göz önünde bulundurarak takımı zora sokacak bir durumu ortadan kaldırmak istediği ifade edildi. Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı'na çağrılmasıyla birlikte zor durumda kalacak olan siyah-beyazlılar, forvet hattına yapacağı Okereke takviyesiyle rahatlamak istiyor.


25 yaşındaki futbolcu, Nijerya'da alt yaş takımlarında 1 kez milli formayı giyse de A takıma çağrılmadığı için, Afrika Kupası'nda böyle bir riski bulunmuyor.








#Beşiktaş
#David Okereke
#Transfer
#Süper Lig
41 dakika önce
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