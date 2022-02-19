Beşiktaş'ta rota Koray Günter

Beşiktaş’ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer döneminde Gedson Fernandes ile imza atan ve Temmuz ayında kadroya katacak olan Beşiktaş, ikinci hamlesini ise bir stoper oyuncusu ile yapacak. Kartal, Serie A takımlarından Hellas Verona’da forma giyen Koray Günter için girişimlere başladı. Oyuncunun menajeriyle temasa geçen siyah beyazlılar, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Koray’ı uygun bir bonservis ücreti ile kadrosuna katmak istiyor.

Kaan Ayhan pahalı geldi

Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncunun 3 bölgede birden oynamasından dolayı bu transferi gündemine aldı. Koray, stoper bölgesinin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da forma giyebiliyor.

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Aynı özelliklere sahip olan Kaan Ayhan’ı da isteyen Beşiktaş, Sassuolo kulübünün 8 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Koray için Verona’ya 2 milyon euro önerecek olan Beşiktaş, ret cevabı alması durumunda pazarlık kapısını açık tutacak ve bu transferi geciktirmeden bitirecek. Koray, bu sezon Hellas Verona formasıyla Serie A’da 19 maça çıkarken İtalya Kupası’nda da 1 mücadelede forma giydi.