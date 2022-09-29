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Beşiktaş'ın yıldızı derbi öncesinde sakatlandı: Tüm planlar bozuldu!

Beşiktaş'ta hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde üzücü bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda yeni sezonun en dikkat çeken oyuncularından biri olan Kévin N'Koudou, milli takımdaki sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta sakat futbolcuların son durumu ne? N’Koudou Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Beşiktaş.

Beşiktaş'ta yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Kévin N'Koudou, Kamerun Milli Takımı'ndaki sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

  • "Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır."
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